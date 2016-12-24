В Саранске на дороги вышел «Патруль Деда Мороза»

По информации Госавтоинспекции республики, в столице Мордовии прошло профилактическое мероприятие «Патруль Деда Мороза». Новогодний волшебник не только призывал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дороге, но и поздравлял с наступающим праздником.

С помощью посоха – жезла он останавливал транспортные средства, беседуя с водителями о Правилах дорожного движения. Как оказалось, многие из автовладельцев не имеют штрафов и хорошо знают ПДД. Они получали тематические календари от Госавтоинспекции, а также напоминание о множестве рейдов и мероприятий, направленных на профилактику различных видов нарушений, которые будут проводить сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни.

Тем водителям, кто не имел штрафов в текущем году, были вручены хвойные подарки от компании «Живые елки Саранск».

Особое внимание патруль Деда Мороза уделил юным участникам дорожного движения. Подарки получили юные пассажиры и пешеходы, которые вместе с любимым сказочным персонажем также повторили Правила дорожного движения.



