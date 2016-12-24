В Саранске на дороги вышел «Патруль Деда Мороза»

«Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
По информации Госавтоинспекции республики, в столице Мордовии прошло профилактическое мероприятие «Патруль Деда Мороза». Новогодний волшебник не только призывал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дороге, но и поздравлял с наступающим праздником.
С помощью посоха – жезла он останавливал транспортные средства, беседуя с водителями о Правилах дорожного движения. Как оказалось, многие из автовладельцев не имеют штрафов и хорошо знают ПДД. Они получали тематические календари от Госавтоинспекции, а также напоминание о множестве рейдов и мероприятий, направленных на профилактику различных видов нарушений, которые будут проводить сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни.
Тем водителям, кто не имел штрафов в текущем году, были вручены хвойные подарки от компании «Живые елки Саранск».
Особое внимание патруль Деда Мороза уделил юным участникам дорожного движения. Подарки получили юные пассажиры и пешеходы, которые вместе с любимым сказочным персонажем также повторили Правила дорожного движения.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления