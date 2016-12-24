Поздравление Главы Мордовии с Днём спасателя

Пополнение автопарка
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных подразделений Мордовии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя!
Ваша отвага, неравнодушие, самоотверженность и помощь в трудных ситуациях заслуживают искреннего уважения и признания. Вы – настоящие герои, готовые рисковать своей жизнью, чтобы спасти и обеспечивать безопасность других.
Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии и подведомственных учреждений – профессионалы своего дела. Оперативное и чёткое принятие решений в ответственные моменты сохраняет самое важное – человеческие жизни. Время ставит перед вами новые вызовы. Уверен: ваше высокое мастерство позволит решить все сложные задачи.
Благодарю вас за верность профессии и постоянную готовность служения людям! От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
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