В Рузаевке завершился капитальный ремонт поликлиники по ул. Академика Филатова

В Рузаевке поликлиника для взрослых по ул. Академика Филатова снова заработала в стандартном режиме. Капитальный ремонт медучреждения начался в 2021 году. Работы велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Главная цель обновления - выйти на новый уровень оказания медицинской помощи, создать максимально комфортные условия для пациентов.

Теперь каждый специалист здесь ведет прием в отдельном кабинете. Также внедряются принципы «бережливой поликлиники», сокращаются очереди и время ожидания, организована удобная навигация.

По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова из республиканского бюджета были выделены дополнительные финансовые средства для приобретения мебели. В поликлинике обновили входную зону, кровлю, инженерные коммуникации, систему теплоснабжения, заменили окна. В здании появился лифт.

Поликлинику уже осмотрел Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в сопровождении главы Рузаевского района Александра Юткина и главного врача Рузаевской ЦРБ Алексея Назарова.

Высокую оценку проделанной работе дают и жители Рузаевского района.

«Раньше в одном кабинете принимали несколько врачей – приходилось тесниться. Сейчас же стало намного удобнее», - отметил житель села Аргамаково Геннадий Фролов.

«Замечательный ремонт, мне он очень понравился. Все жители района так долго ждали его окончания. Работает лифт, что очень важно для пожилых людей», - добавила жительница микрорайона Химмаш Антонина Королева.