Житель Саранска в суде ответит, зачем выращивал в квартире галлюциногенные грибы

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Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении наркотических средств.
22 августа этого года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В ходе обследования квартиры 35-летнего мужчины оперативники изъяли марихуану массой 6.4 грамма. Также у него обнаружили контейнер с грибами и три полимерных пакета с растительной массой.
Проведенное исследование установило, что изъятое представляет собой плодовые тела грибов, содержащих психоактивное вещество псилоцин общим весом 9,4 грамма.
Как пояснил подозреваемый, некоторое время назад он в интернете заказал посылку со спорами одурманивающих грибов, которую потом забрал из тайника. В своей квартире житель Саранска приступил к выращиванию галлюциногенных грибов, чтобы обеспечить собственные наркотические потребности.
В отношении «грибника» было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Кроме того, на него составили административный протокол за незаконное культивирование наркотических растений.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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