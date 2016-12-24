Владимир Путин заявил, что лучшее воспитание для детей – это личный пример

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Больше четырёх часов длилась «Большая пресс-конференция Президента России», совмещённая с «Прямой линией». Общаясь с журналистами и простыми гражданами, Владимир Путин поднял много важных тем, в том числе воспитание будущих поколений.
«Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», – процитировал наш Президент Отто фон Бисмарка.
Также он сказал, что лучшее воспитание – это личный пример. Слова Президента прокомментировал активист-общественник из Мордовии, блогер, выступающий за традиционные семейные ценности, Юрий Горшенин.
«Глава государства особо подчеркнул чрезвычайную важность воспитания молодых людей в духе патриотизма, – пишет он. – «Разговоры о важном», «Уроки мужества» – это действительно хорошая мера воспитания детей. Многие родители возмущались, что подобные занятия проводят в школах каждую неделю. Дети сначала тоже смотрели на происходящее с удивлением, чувствовали неловкость. Но потом втянулись – ведь простой разговор очень важен. Он сближает и открывает истину».
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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