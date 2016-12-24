В Старошайговском районе Мордовии газифицирована деревня Никольская Саловка

Социум

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили строительство газопровода высокого давления протяженностью 5,1 км до деревни Никольская Саловка. Объект построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия на 2021–2025 гг.

В населенном пункте проложено 2,6 км внутрипоселковых сетей и выполнен монтаж газопроводов-вводов до границ 47 земельных участков. Также смонтирован газорегуляторный пункт.

«Строительство газопроводов для Никольской Саловки завершено с опережением графика. Как только домовладения будут подготовлены к приему газа, мы приступим к подключению потребителей», — отметил генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.

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