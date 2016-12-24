Дракончик Гоша от жителей Саранска отправится бойцам СВО на передовую

Благородная миссия
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Жители Саранска Лариса, Любовь и Мария уже неоднократно оказывали помощь нашим военным. Накануне Нового года через региональное отделение Народного фронта в Республике Мордовия эти женщины передали ребятам праздничные подарки.
Вместе со сладостями на передовую также отправится символ 2024 года – дракончик Гоша, а также письмо с теплыми словами и пожеланиями вернуться домой живыми и здоровыми. И - с Победой!
Народный фронт благодарит всех жителей Мордовии, которые оказывают помощь нашим военнослужащим.
В ближайшее время сладкие подарки вместе с гуманитарным грузом Народный фронт отправит в зону СВО.
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