Дракончик Гоша от жителей Саранска отправится бойцам СВО на передовую

Жители Саранска Лариса, Любовь и Мария уже неоднократно оказывали помощь нашим военным. Накануне Нового года через региональное отделение Народного фронта в Республике Мордовия эти женщины передали ребятам праздничные подарки.

Вместе со сладостями на передовую также отправится символ 2024 года – дракончик Гоша, а также письмо с теплыми словами и пожеланиями вернуться домой живыми и здоровыми. И - с Победой!

Народный фронт благодарит всех жителей Мордовии, которые оказывают помощь нашим военнослужащим.

В ближайшее время сладкие подарки вместе с гуманитарным грузом Народный фронт отправит в зону СВО.