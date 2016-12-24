В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» помогают маме погибшего участника СВО

В Мордовии на персональном сопровождении регионального филиала фонда «Защитники Отечества» находится Галия Насрулловна - мама погибшего офицера Радмира Жалимова.



Радмир Жалимов родился в лямбирском селе Пензятка. Окончил школу в селе Малые Березники Ромодановского района. Среднее специальное образование получил в аграрном техникуме, затем отслужил «срочку» в армии. После демобилизации женился и стал отцом.

В июне Радмир Жалимов отправился в зону специальной военной операции, поскольку не мог оставаться в стороне от происходящих событий. Служил командиром танкового взвода, получил звание младшего лейтенанта. 12 октября при выполнении боевых задач в зоне СВО офицер погиб в районе луганского города Кременная. За проявленные мужество и героизм представлен к ордену Мужества посмертно.



По информации регионального филиала фонда, семью героя взяла на персональное сопровождение социальный координатор Елена Митяйкина. Она помогла оформить документы на получение материальной помощи. Также при содействии сотрудницы решается вопрос об увековечивании памяти Радмира. В экспозицию местного краеведческого музея переданы его личные вещи.

«Память о сыне должна жить. Я благодарю за помощь в ее сохранении для будущих поколений», - сказала Галия Насрулловна.