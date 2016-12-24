Поздравление Главы Мордовии с Днём Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Мордовии!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Три десятилетия назад был принят Основной закон Великой России. Это стало важнейшей вехой в её истории. Конституция заложила основы формирования правового государства, определила ключевые направления развития страны, обеспечила национальное единство и согласие.

Каждый житель Мордовии своим ежедневным трудом вносит вклад в соблюдение принципов Конституции, приумножение социально-экономического, культурного потенциала России, сохранение межэтнического и межконфессионального мира. Гордимся нашей страной и дорожим вниманием Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к республике. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы Родина процветала и уверенно шла вперёд.

От всей души желаю всем счастья, оптимизма и успехов во благо развития нашего Отечества!

Глава Республики Мордовия А. Здунов