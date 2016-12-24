В Явасе вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного и ветхого жилья

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Явас Зубово-Полянского района состоялось вручение ключей жильцам нового 24-х квартирного дома общей площадью 1377 кв. метров. Он расположен по улице Лесная, 4.

Из аварийного и ветхого жилья в современные и комфортные квартиры переехали 22 семьи. Также благоустроена дворовая территория нового трехэтажного дома.

Отметим, что по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» в настоящее время только на территории Явасского городского поселения возводится 18 многоквартирных домов.