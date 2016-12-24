До окончания приема заявок на конкурс «Это у нас семейное» осталась неделя

18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд. После завершения заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса, а также откроется еще больше интересных заданий.

Из Мордовии принимают участие свыше 7 тысяч участников в составе 1409 семейных команд. До окончания заявочной кампании, чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам необходимо заполнить анкету всех членов семейной команды и загрузить видеовизитку. В ней участникам необходимо ответить на два вопроса: «Какова цель вашего участия в конкурсе?» и «Это у нас семейное – что объединяет вашу семью?».После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья». В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам откроется еще больше конкурсных испытаний.

В рамках дистанционного этапа продолжается Марафон заданий. Неделю с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания «Готовим вместе», а следующую с 18 по 24 декабря – «Песня трех поколений». Сам Марафон продлится до окончания всего дистанционного этапа, и каждая его неделя будет посвящена одному из конкурсных испытаний. В рамках Марафона за оперативность и скорость выполнения заданий семейные команды смогут получать подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

«Среди участников конкурса «Это у нас семейное» есть команды, которые выполнили уже все или большинство доступных заданий. Призываем и другие семьи не отставать. Но перед тем, как погрузиться всей командой в выполнение увлекательных испытаний дистанционного этапа самого народного проекта платформы «Россия – страна возможностей», до 18 декабря нужно успеть заполнить анкеты всех членов команды и загрузить видеовизитку. А участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям провести еще больше времени вместе и узнать друг друга лучше, а также даст возможность посоревноваться за главные призы проекта – 30 сертификатов на 5 миллионов рублей и 300 больших семейных путешествий, а еще – получить приятные подарки от членов Наблюдательного совета конкурса, наших партнеров и друзей», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 550 000 человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд из всех 89 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Из Южного федерального округа и новых регионов, а также из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители 79 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (215), Беларуси (125), Киргизии (107), Таджикистана (105), Молдовы (102), Украины (54) и Германии (52).

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.