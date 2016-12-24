Артём Здунов встретился с родными погибших защитников Отечества

В День героев Отечества, 9 декабря, Глава Мордовии Артём Здунов встретился с вдовами и матерями солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга. Встречи с членами семей бойцов, выполняющих свой долг, отдавших свои жизни в борьбе за интересы Родины и членами их семей руководитель республики проводит регулярно. Это помогает не только поддерживать женщин морально, но и своевременно оказывать необходимую помощь в сложных жизненных ситуациях.

«День героев Отечества - день ваших мужей, сыновей. Они повели себя, как настоящие герои, не прятались за спинами других, а выступили в сложный период на защиту Родины, отдав самое дорогое - свою жизнь. Это невосполнимая потеря…Но каждый из вас должен продолжать жить, растить своих детей», - сказал Артём Здунов.

От лица митрополита Саранского и Мордовского Зиновия протоиерей Алексий отметил: потеря близких - это тяжелый крест. Но если Господь дает такой крест, он дает и силы это пережить. Во всех храмах Мордовии ежедневно ведутся службы в память о погибших на полях сражений.

О работе ветеранских организаций по поддержке семей погибших защитников Отечества рассказал руководитель республиканского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Ринат Альмяшев. Особое внимание уделяют физической и морально-психологической реабилитации бойцов.

Большинство из присутствующих членов семей павших защитников Родины высоко оценили поддержку, которая оказывается им в республике - в том числе, через Фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества. Людмила Пискайкина, вдова участника боевых действий в Афганистане, сказала, что постоянно получает возможность поправить здоровье в реабилитационных клиниках, приглашения на общественные мероприятия, чувствует поддержку районных властей.

Разговор с Главой Мордовии получился очень доверительным и предметным, поделились и проблемами, с которыми приходится сталкиваться. Например, жители сел и райцентров не всегда хорошо информированы о возможностях, которые предоставляют в регионе семьям участников СВО - это касается и мер поддержки, медико-психологической помощи, а также участия в различных мероприятиях, в том числе, проводимых на территориях муниципальных районов. Артём Здунов поручил курирующим сферу членам правительства решить этот вопрос, выступить координирующей силой, чтобы ни одна семья защитников Родины не осталась вне пределов внимания и заботы.