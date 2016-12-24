Обращение Главы Мордовии в честь Дня Героев Отечества

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Уважаемые жители республики!
Мы безмерно гордимся земляками, которые прославили и прославляют родную землю. Они – символ патриотизма, самоотверженности, непоколебимой верности и беззаветной любви к своей стране. Их подвиги в сердце каждого из нас.
Сегодня на передовой отвагу и силу духа показывают участники специальной военной операции. Они мужественно защищают свободу и независимость России, решительно дают отпор нацизму. Низкий поклон вам, Герои, за вашу храбрость и бесстрашие, за вашу преданность Родине-матушке.
Мы всегда будем помнить тех, кто до конца остался верен воинскому долгу. Эти Герои шагнули в вечность, но их подвиг навсегда останется ориентиром для будущих поколений.
От всей души желаю всем крепкого здоровья и всего самого доброго!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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