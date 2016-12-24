Благодаря проекту «Онкопатруль» врачи республики смогли перенять передовой опыт

Масштабный всероссийский проект, посвященный онкопросвещению населения, завершил свою работу в Мордовии. С 4 по 8 декабря ведущие онкологи провели целую серию просветительских и диагностических мероприятий – их организовали специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России при поддержке Совета Федерации и Ассоциации онкологов России. Наша республика стала 27-м по счету регионом для Онкопатруля, а также регионом, где проект завершил первую пятилетку своей работы.



8 декабря в торжественной церемонии окончания в Мордовии акции «Онкопатруль» приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и главный внештатный онколог Минздрава России, директором НМИЦ радиологии Андрей Карпин.



«Онкопатруль – это совершенно другой формат, вы ломаете стереотипы. Благодаря этой акции у людей появляется надежда. Самое главное при поступлении самой тревожной информации – это подготовленность, тогда у человека уходит страх, - отметил Глава Мордовии. – Человеческое спасибо вам за то, что в республику приехали специалисты мирового уровня, спасибо вам за отношение, за реализацию клятвы, которую вы давали, получая диплом врача, за технологичность, которая поможет спасти много жизней. У Онкопатруля большое будущее!»

Руководитель республики подчеркнул, что внимательное отношение человека к своему здоровью, профилактика заболеваний – это целая культура. Онкопатруль затронул самые широкие слои общества – врачей, медицинский персонал учреждений Мордовии, общественные организации, студенческое сообщество.



За время работы в регионе Онкопатруль провел профилактические осмотры 380 работников предприятий республики, в том числе занятых на опасных и вредных производствах. Было выявлено 46 случаев злокачественных образований. После предварительной диагностики онкопатологий прошли консультации с московскими экспертами.

Также специалисты провели 10 показательных операций и 7 эндоскопических исследований. Благодаря этому врачи республики смогли перенять передовой опыт раннего выявления заболеваемости и борьбы с раком. Также было подписано соглашение с МГУ им. Н.П. Огарева о сотрудничестве в сфере образования, научной, научно–исследовательской и медицинской деятельности, обучения ординаторов на базе НМИЦ.



Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн поблагодарил всех коллег-онкологов, которые стоят на передовой борьбы с раком, Главу Мордовии – за поддержку проекта и заботу о здоровье жителей республики.

«Мы видим, как успешно движется нацпроект помощи онкологическим пациентам – все это благодаря поддержке нашего Президента, - подчеркнул Андрей Каприн. – У нас нет никакой брони от онкологических заболеваний – заболеть может каждый. Поэтому мы должны осваивать новые технологии, воспитывая наших учеников, тем самым мы мостим дорогу к здоровью себе и своим близким! Онкология – дисциплина военная, и мы должны отдать все, чтобы победить эту тяжелую болезнь. И мы действительно сможем одержать эту победу!»



Во время церемонии состоялось прямое включение из операционной республиканского онкодиспансера, где проводилась сложнейшая операция. Ведущие онкологи проекта помогали доктору из Мордовии, у которой был выявлен рак молочных желез.



На мероприятии также были вручены награды специалистам Онкопатруля и медикам Мордовии, принимавшим участие в проекте.