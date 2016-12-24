Осталось 10 дней до окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное»

18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 96 тысяч семейных команд.

Из Мордовии принимают участие свыше 7 тысяч участников в составе 1409 семейных команд. До окончания заявочной кампании, чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам необходимо заполнить анкету всех членов семейной команды и загрузить видеовизитку. В ней участникам необходимо ответить на два вопроса: «Какова цель вашего участия в конкурсе?» и «Это у нас семейное – что объединяет вашу семью?».

После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья».

Некоторые семьи уже выполнили большинство доступных заданий: например, одна из самых многочисленных команд конкурса – Сунцовы из Республики Удмуртия – справились уже с девятью испытаниями из десяти. Многие семьи рассказывают о конкурсе и привлекают к участию своих друзей и родственников. Так, многодетная семья Ощепковых из Пермского края пригласила к участию в выполнении задания «Добро и благодарность» друзей, вместе они посетили дом престарелых и провели в нем благотворительный концерт, семья Палюра из Сахалинской области тоже рассказала о конкурсе своим друзьям, и совместно две семьи убрали пляж, провели разминку и устроили большую семейную эстафету.

В скором времени в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам станут доступны еще больше заданий, в том числе приуроченных к ближайшим праздникам. Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными. Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды. Участие в дистанционном этапе конкурса позволит семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

4 декабря для участников был запущен Марафон заданий. В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.

«Заявочная кампания конкурса заканчивается, но самое интересное только начинается. Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести еще больше времени с семьей в теплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса «Это у нас семейное» каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому – узнают о вокальных данных бабушки или о кулинарных способностях папы. И несмотря на то, что в конкурсе много призов – 300 больших семейных путешествий, 30 сертификатов на 5 миллионов рублей, подарки от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса – самым главным подарком для всех участников станут время и любовь, подаренные друг другу во время выполнения наших творческих заданий», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное».

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.