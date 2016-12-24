Большинство россиян желают, чтобы Владимир Путин вновь баллотировался в Президенты

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании». В дискуссии участвовали ведущие эксперты в области внутренней и внешней политики. Они обсудили важность участия граждан в выборах.

Управляющий проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова поделилась результатами исследования, согласно которым большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Наши граждане верят ему и считают, что нет человека, кому можно доверить столь высокую миссию, и кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин.

Эксперты назвали самым верным решение граждан о принятии поправок к Конституции, которые дали Владимиру Путину избираться вновь. Например, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов уверен, что участие нынешнего Президента в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны.

«Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания», – отметил эксперт.

«Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным. Людям важно воспользоваться своим избирательным правом, прежде всего, с точки зрения личных интересов, в силу стремления обеспечить надежное будущее для своих детей, семей, близких людей, ради сохранения политической и экономической стабильности», – заявил политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

Действительно, Владимир Путин возродил многие отрасли российской экономики. Сейчас наша страна двигается вперед, несмотря на санкционное давление. При этом, россияне уверены, что наш Президент понимает заботы простых людей, и его деятельность отвечает их интересам.

В завершение дискуссии эксперты отметили – действительно все социологические опросы показывают, насколько высок запрос на то, чтобы Владимир Путин не оставлял пост Президента, и насколько высока важность выборов для населения. Напомним, что выборы Президента пройдут 17 марта 2024 года.