В Мордовии увековечили память участников СВО

В преддверии Дня Героев Отечества в районах республики увековечили память погибших участников спецоперации. Мероприятия прошли при участии сотрудников регионального филиала фонда «Защитники Отечества».



В Кечушевской средней школе Ардатовского района появились две парты героя. Они открыты в честь выпускников – 25-летнего Евгения Гузаева и 24-летнего Эдуарда Тулаева. Оба принимали участие в СВО в качестве мобилизованных.

Рядовой Гузаев служил пулеметчиком в мотострелковых войска, 2 мая он погиб при выполнении воинского долга в районе села Белогоровка ЛНР.

Эдуард Тулаев занимал должность заместителя командира отделения. Награжден медалью «За воинскую доблесть 2 степени». Его жизнь оборвалась 3 июля в районе луганского города Лисичанск.



В Ардатовской средней школе открыли парту героя 28-летнему гвардии старшему лейтенанту Олегу Лопаткину. Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища принимал участие в спецоперации с первого дня. Был награжден медалью Жукова, медалями «За воинскую доблесть» 2 степени и «Участнику военной операции в Сирии», знаком отличия ордена Святого Георгия «Георгиевский крест». Офицер Лопаткин погиб 18 июня в районе села Старомайорское Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества посмертно.



В теньгушевском селе Широмасово открыли памятный стенд выпускнику Сергею Фадееву. После окончания школы он получил специальность инженера в институте механики и энергетики МГУ им. Огарева. Отслужил в армии, устроился на работу продавцом-консультантом. В октябре 2022 получил повестку на фронт. В зоне спецоперации занимал должность пулеметчика. 26 мая 25-летний рядовой Фадеев погиб в районе села Белогоровка ЛНР. Посмертно награжден орденом Мужества.



В Марьяновской средней школе Большеберезниковского района открыли парты героя 29-летнему Виктору Хромову и 31-летнему Николаю Горохову.

Виктор Хромов окончил эту школу в 2012-м. Затем получил юридическое образование в МГУ им. Огарева и отслужил в армии. В октябре 2022-го получил повестку на фронт, проходил службу в качестве мотострелка. 17 октября погиб при выполнении боевой задачи.

Николай Горохов родился в селе Пермиси. Срочную службу проходил в военной части Ростовской области. В сентябре 2022-го был мобилизован, в зоне спецоперации выполнял задачи стрелка-помощника гранатометчика. Погиб 9 июля. Подвиг обоих бойцов отмечен высокой государственной наградой – орденом Мужества.



В Старочамзинской основной общеобразовательной школе открыли парту героя 22-летнему выпускнику Евгению Ерзамаеву. После окончания школы он продолжил обучение в Кемлянском аграрном колледже. Срочную службу в армии проходил в Приморском крае. В декабре 2020-го на 3 года подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. В звании сержанта принимал участие в специальной военной операции, был награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе». 24 сентября погиб при выполнении боевой задачи.



В Комсомольской средней школе Чамзинского района открыли парту героя 32-летнему ефрейтору Василию Бояркину. Он проходил службу в зоне СВО в качестве мобилизованного. Погиб 25 октября на территории Луганской Народной Республики.



«Эти ребята - настоящие герои, проявившие личное мужество и отвагу, - говорит и.о. директора Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. Виталий Госткин. – Еще недавно они сидели за школьными партами, а потом отправились на фронт отстаивать интересы Родины. Никто из них не дрогнул и не отступил. Наша задача – помнить подвиг наших защитников. Они являются примером мужества и патриотизма для будущих поколений».