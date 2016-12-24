На новогодние представления и спектакли в Саранске уже можно приобрести билеты

С 18 по 30 декабря, 2 - 6 января - Резиденция мордовского Деда Мороза «Якшам Атя», Мордовский государственный национальный драматически театр

https://mordoviatheatre.ru/afisha/

С 21 по 30 декабря, 2 - 6 января - Сказка «Снежная королева», Мордовский государственный национальный драматически театр

https://mordoviatheatre.ru/afisha/

С 21 по 30 декабря, 3 - 5 января - Новогоднее театрализованное представление «Морозко», Государственный музыкальный театр им.И.М.Яушева РМ

https://www.b.radario.co/muzteatr

С 21 по 29 декабря, 6 января - Новогоднее представление у елки «Дракошный новый год», сырно- романтическая история «Все мыши любят сыр», Русский драматический театр РМ

https://grdtrm.ru/afisha

23-24, 30-31 декабря - Новогоднее представление у елки «Ларец с Новогодними чудесами», Спектакль «Солнышко и снежные человечки», Театр кукол РМ

https://vk.cc/csV6jM

26 - 29 декабря, 14.00 Новогоднее шоу «ЧебурашкаПати», Мордовская государственная филармония – РДК

https://vk.cc/csV6qA

27 - 29 декабря, 11.00 Спектакль «Баба-Яга — Снежинка», Мордовская государственная филармония – РДК

https://vk.cc/csV6rY