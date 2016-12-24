На новогодние представления и спектакли в Саранске уже можно приобрести билеты

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
С 18 по 30 декабря, 2 - 6 января - Резиденция мордовского Деда Мороза «Якшам Атя», Мордовский государственный национальный драматически театр
https://mordoviatheatre.ru/afisha/
С 21 по 30 декабря, 2 - 6 января - Сказка «Снежная королева», Мордовский государственный национальный драматически театр
https://mordoviatheatre.ru/afisha/
С 21 по 30 декабря, 3 - 5 января - Новогоднее театрализованное представление «Морозко», Государственный музыкальный театр им.И.М.Яушева РМ
https://www.b.radario.co/muzteatr
С 21 по 29 декабря, 6 января - Новогоднее представление у елки «Дракошный новый год», сырно- романтическая история «Все мыши любят сыр», Русский драматический театр РМ
https://grdtrm.ru/afisha
23-24, 30-31 декабря - Новогоднее представление у елки «Ларец с Новогодними чудесами», Спектакль «Солнышко и снежные человечки», Театр кукол РМ
https://vk.cc/csV6jM
26 - 29 декабря, 14.00 Новогоднее шоу «ЧебурашкаПати», Мордовская государственная филармония – РДК
https://vk.cc/csV6qA
27 - 29 декабря, 11.00 Спектакль «Баба-Яга — Снежинка», Мордовская государственная филармония – РДК
https://vk.cc/csV6rY
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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