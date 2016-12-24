Проходит прием заявок на премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Приволжье

Региональный этап конкурса проектов в области коммуникаций состоится в тринадцатый раз. Участвовать в нем могут коммуникационные проекты, реализованные на территории ПФО в 2023 году. Проекты в 7 номинациях принимаются до 22 декабря 2023 года.

9 ноября стартовал прием заявок на участие в XIII Премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Приволжье. Подать заявку на региональный этап Премии могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2023 году в следующих номинациях:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты Корпоративные коммуникации Маркетинговые коммуникации Коммуникации в благотворительности Продвижение государственных и общественных программ Развитие и продвижение территорий Культурно-просветительские проекты

Правила конкурса не ограничивают масштаб и формат заявленных проектов: это могут быть как узконаправленные коммуникационные акции и мероприятия, так и комплексные медиакампании и стратегии. В «Серебряном Лучнике» могут участвовать представители коммерческих, общественных и государственных структур, а также авторы частных инициатив. Выдвигать проекты на конкурс могут заказчик, исполнитель, коллектив авторов или группа экспертов — при условии обладания правами на заявленный проект. Участие в региональном этапе Премии «Серебряный Лучник» бесплатное.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «Премия ежегодно вызывает большой интерес профессионального сообщества. В прошлом сезоне было подано свыше 80 проектов практически из всех регионов ПФО. Каждый год перед специалистами по коммуникациям встают всё новые задачи, и каждый год находятся новые решения. На «Серебряном Лучнике» мы видим креативные и технологичные кейсы, лучшие практики, которые вдохновляют коллег на год вперед и способствуют развитию отрасли. Надеемся, что и в этом сезоне жюри увидит новые подходы и актуальные решения коммуникационных задач».

Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте https://luchnik-volga.ru/ и до 22 декабря прикрепить полное описание проекта в личном кабинете участника. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Приволжье будет опубликован 22 января 2024 года, защиты проектов-финалистов и награждение состоятся в начале февраля в Нижнем Новгороде. Среди победителей будет выбран один проект, который получит право оказаться в шорт-листе Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.