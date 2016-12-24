В Мордовии ветераны спецоперации посетили мастер-класс по дайвингу

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4 декабря во Дворце водных видов спорта в Саранске прошли занятия по дайвингу для ветеранов СВО. Их провели сертифицированные инструкторы Фонда «Доступная Среда» из города Анапа. Мероприятие состоялось при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
Мордовия стала одним из первых регионов, в котором стартовала программа по социальной реабилитации с помощью дайвинга. С помощью специального оборудования ветераны погружались в бассейн на глубину до 5,5 метров. Их координировали опытные инструкторы.
Тренировка длилась несколько часов, по информации филиала фонда, в ней приняли участие около 20 ветеранов из Саранска и районов республики. По итогам мастер-класса всем выдали памятные дипломы об участии в погружениях. Применить свои знания на практике защитники Отечества смогут уже летом в Краснодарском крае, куда их пригласила команда дайверов из фонда «Доступная среда».
«Мы 10 лет профессионально занимаемся парадайвингом, – сообщил координатор проекта Олег Федотов. – Основная цель – оказание физической и социальной реабилитации ветеранам СВО. Зачастую этим ребятам сложно возвращаться к мирной жизни, у многих присутствует посттравматический синдром. Дайвинг благотворно воздействует на психику и помогает создать свое сообщество, объединенное общим интересом. Также дайвинг делает человека социально активным – он не выпадает из обычной жизни, намечает цели и занимается спортом».
«Потрясающие впечатления от погружения! – поделился эмоциями ветеран спецоперации Виталий. – Большое спасибо филиалу фонда «Защитники Отечества» за возможность почувствовать жизнь во всех ее проявлениях! Для нас это действительно важно!»
«Буду применять полученные знания летом на Черном море!» - пообещал еще один ветеран Юрий.
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