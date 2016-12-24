Глава Мордовии поздравили участников волонтерского движения с Днем добровольца

Дорогие друзья! Уважаемые представители волонтёрского движения Республики Мордовия!

От всей души поздравляю вас с Днём добровольца!

Вы – настоящие герои, которые не ждут похвалы, а просто делают всё возможное, чтобы помочь другим. От чистого сердца, искренне и бескорыстно. Благодаря вам мир становится лучше и добрее.

Волонтёрский корпус Мордовии – мощная движущая сила региона. Без участия добровольцев не обходится ни одно мероприятие. Они помогают ветеранам, пожилым, больным, заботятся об экологии. Добрые дела спешат делать тысячи людей в республике.

Сегодня добровольцы объединены одной общей целью: помочь бойцам на передовой, поддержать их семьи. Волонтёры работают в госпиталях, вяжут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, формируют гуманитарные грузы для военнослужащих. В эти дела они вкладывают частичку души, силу своей молитвы и позитивной энергии. И это, уверен, помогает защитникам Родины в борьбе с нацизмом.

Выражаю искреннюю благодарность всем добровольцам Мордовии за хорошие дела! Пусть ваше благородное дело приносит вам радость и удовлетворение, а каждый ваш шаг напоминает о том, что добро всегда возвращается во сто крат. Спасибо вам за вашу неоценимую работу!

Глава Республики Мордовия А. Здунов