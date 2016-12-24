Школьники Мордовии знакомятся с облачными технологиями на «Уроке цифры»

С 20 ноября по 10 декабря в Мордовии проходит новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема нового урока от Яндекса — «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

Сотрудники Минцифры РМ и ИТ-организаций региона проводят открытые уроки в школах. Присоединиться к «Уроку цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета на сайте: урокцифры.рф. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

«Чтобы заинтересовать школьников изучением ИТ-сферы, очень важно показывать, что эти технологии могут применяться в различных областях. «Урок цифры» по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса» отлично демонстрирует эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы», — комментирует Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

Занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

Яндекс предлагает школьникам побыть в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти пропавшего барса. На уроке учащиеся познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Они узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Кроме того, ребята смогут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud.

«Урок цифры» - ежегодная всероссийская акция, которая проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством просвещения РФ в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».