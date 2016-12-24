В Мордовии получивший инвалидность ветеран СВО стремится освоить специальность тракториста

Житель Старошайговского района Евгений Лошкарев до участия в специальной военной операции работал водителем в местном сельхозпредприятии. В октябре прошлого года получил повестку и отправился на фронт.



Молодой человек служил водителем в саперной роте. 7 февраля вместе с сослуживцами попал под минометный обстрел под Луганском. Осколок снаряда серьезно повредил ногу, которую врачи не смогли спасти. Из госпиталя в родное село Евгений вернулся на протезе.



По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», ветерана боевых действий взяла на сопровождение социальный координатор по Старошайговскому району Валентина Щипанова. Она помогла ему получить единовременное денежное пособие по инвалидности, оформить ежемесячную пенсию, а также получить льготы по оплате коммунальных услуг и проезда. В настоящее время решается вопрос об обеспечении Евгения высокотехнологическим протезом, который позволит ему заниматься спортом.



Ветеран СВО стремится вернуться на работу в сельхозпредприятие в качестве тракториста. Вопрос с обучением по соответствующей специальности социальный координатор решает совместно с Центром занятости населения.

«Большое спасибо Валентине за поддержку и помощь, - сказал он. – Благодаря ей я скоро смогу вернуться к любимой работе».