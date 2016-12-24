В Мордовии системой долговременного ухода за пожилыми охвачено более 4 тысяч граждан

В Мордовии продолжаются мероприятия по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения – региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Так, в республике реализуется пилотный проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании. По состоянию на 1 ноября 2023 г. системой долговременного ухода охвачено более 4,3 тысяч граждан.

Мероприятия проекта направлены на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. В Мордовии функционируют 17 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Кроме того, в районах республики продолжают работу мобильные «мультидисциплинарные» бригады, которые привозят продукты питания и лекарственные препараты к гражданам старше 65 лет, а также довозят пожилых людей и инвалидов в отделения дневного пребывания.

Для обучения граждан, осуществляющих уход за пожилыми родственниками и инвалидами, в республике организовано 17 Школ родственного ухода.

За 10 месяцев 2023 года в школах родственного ухода консультации получили 460 человек.

С целью временного обеспечения техническими средствами реабилитации в республике функционирует 23 пункта проката. В 2023 году открыто 4 пункта проката в Большеберезниковском, Большеигнатовском, Лямбирском и Чамзинском районах.

Услугами пункта проката воспользовался 871 человек, количество предоставленных во временное пользование технических средств реабилитации составило 1085 единиц.