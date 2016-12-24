Конькобежцы Мордовии завоевали золото III этапа Кубка России

В Уфе завершился III этап Кубка России по конькобежному спорту в дисциплине «Шорт-трек». По информации Минспорта РМ, нашу республику на соревнованиях представляли спортсмены обособленного подразделения СШОР по шорт-треку Ледового дворца Мордовии.



Во второй день соревнований представители Мордовии добились успеха, став победителями в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров.

Золото республике принесли Максим Клюшников, Данила Штыров, Виктория Чумбаева (выступающая по параллельному зачету за Мордовию и Свердловскую область), Анастасия Елизарова и Анастасия Винокурова.