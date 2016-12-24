Ветеран спецоперации провел «Урок мужества» в Лицее Ельниковского района

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В гости к ученикам 5 класса пришел местный житель Александр, который принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Встреча состоялась при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
Ветеран рассказал, что с детства стремился защищать тех, кому требовалась помощь. Окончил юридический факультет МГУ им. Огарева. Долгое время работал следователем в Ельниковском РОВД, затем трудился в Пенсионном фонде и в районной администрации.
«В 2014 году на Украине произошел госпереворот, и я внимательно следил за происходящими событиями, - сказал Александр. – Когда началась специальная военная операция, вызвался поехать туда, чтобы воочию увидеть происходящее. В 2022 году я прибыл «за ленточку» в качестве добровольца. За время службы вместе с сослуживцами принимал участие в освобождении двух населенных пунктов».
Во время обстрела под донецким селом Верхнекаменское Александр получил контузию, а после истечения срока контракта вернулся домой. «Любовь к Родине – важное понятие для каждого из нас, - сказал он. – Вы должны сохранить ее в своем сердце и передать будущим поколениям. Государство живет благодаря патриотизму его граждан».
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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