Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию Республики Мордовии

24 ноября в Республиканском дворце культуры состоялась церемония оглашения традиционного Послания Главы Мордовии Государственному Собранию республики.

СВО

«Сегодня все мы живем и работаем в неординарных условиях. Но эти вызовы наполнены и новыми возможностями для нашей республики, для прорывного развития ключевых отраслей Мордовии, - с таких слов начал свое Послание Артем Здунов. - Надо прямо сказать, что со многими элементами текущей обстановки, в том числе оперативной, мы не сталкивались с 40-х годов прошлого века. Четкие, стратегические цели перед нами поставлены Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. При всем при этом события уходящего года позволили реализовать наш потенциал и скрытые резервы.

Благотворительность, добровольчество стали нормой жизни для владельцев бизнеса, директоров предприятий, трудовых коллективов, общественно-религиозных объединений и сотен тысяч граждан. Каждая отправленная посылка, каждая теплая вещь, снаряжение и оборудование – является вкладом в нашу общую Победу. Напоминает нашим ребятам, что их любят и ждут дома, что их поддерживает вся Мордовия. Хочу поблагодарить каждого, кто не остался в стороне! Многие жители Мордовии помогают словом и делом. С первых дней с нами молодежь – добровольцы штаба «#МыВместе», Общероссийского народного фронта, «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», которые работают в пунктах временного размещения, на телефонах горячей линии, навещают семьи участников СВО. Самое активное, неравнодушное участие в этом принимают женщины, мамы, жены, сестры наших бойцов. Здесь хотел бы отметить и поблагодарить региональный штаб Комитета семей воинов Отечества, волонтерские группы «МОРДОВИЯ-Z», «Мордовия СВОих не бросает», «Zа наших», «Надежный тыл», «Помощь 13» и ряд других.

Отдельные слова благодарности нашему духовенству: многоуважаемому Владыке Зиновию, Рафаэлю хазрату Манюрову, Раилю хазрату Асаинову, активистам православных и мусульманских сообществ, в которых также проводится колоссальная работа. И, конечно, очень много тех, кто идет на военную службу по контракту, добровольно встает в строй. Просто потому, что не могут оставаться в стороне, не отделяют себя от страны, от наших бойцов. В прошлом году, впервые за четверть века, уроженец Мордовии удостоен звания «Герой России». Награду Давиду Малыйкину вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С этого года Давид стал студентом Мордовского государственного университета. Наши вузы одними из первых поддержали федеральную инициативу о льготном поступлении участников СВО и их детей.

На постоянном контроле у нас находится исполнение всех решений Президента по поддержке ветеранов боевых действий, военнослужащих и членов их семей. Работаем в тесном контакте с Фондом «Защитники Отечества» и военкоматом. На каждую семью составлен социальный паспорт, в проактивном режиме уточняем возникающие потребности. Помогаем не только по регламенту, но и в житейских, бытовых вопросах – отремонтировать крышу, поправить забор, закупить дров, заменить газовое оборудование, отвести ребенка в школу или спортивную секцию. Активно вовлечены в процесс участники «Движения Первых». В школах они организуют волонтерские отряды для сбора посылок в зону СВО, в их активе уже более 20 тонн гуманитарной помощи. Ребята помогают и в простых бытовых делах: уборка по дому, сбор урожая, подготовка детей к школе. И когда дети получают обратную связь от бойцов с передовой, это еще больше укрепляет в них веру в правое дело. На республиканском уровне мы приняли пакет дополнительных мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школах, путевки в лагеря для детей военнослужащих, внеочередное медицинское и социальное обслуживание их родителей, ряд налоговых льгот для семей участников СВО. Прошу Администрацию Главы на особом контроле держать данную работу. В строгом соответствии исполнить поручение Президента о газификации домохозяйств семей участников СВО. За время специальной военной операции уже 123 уроженца республики награждены орденом Мужества, 27 - медалью «За отвагу», трое - медалью Суворова, пять человек - медалью Жукова».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – НА ПОДЪЕМЕ

На обеспечение суверенитета и национальной безопасности нашей страны нацелена вся республиканская экономика.

«В республике продолжается реализация проекта по созданию полного цикла производства оптического волокна. Это 10 млрд. инвестиций и 120 новых высокопроизводительных рабочих мест. Совместно с Минпромторгом России необходимо обеспечить включение проекта в программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», - сказал Артем Здунов. - Активно инвестирует и группа компаний «Оптикэнерго». В текущем году запущено производство импортозамещающих кабелей и новое литейное производство. «Рузхиммаш» закрепил лидерство на рынке как крупнейший производитель подвижного состава в стране. В производство запущены новые, импортозамещающие модели вагонов и контейнеров. «Биохимик» запустил в производство субстанции и новые типы препаратов. Практически в 1,5 - 2 раза выросли «Электровыпрямитель», Саранский приборостроительный завод, «Орбита», «Эпромет», «103 Арсенал», «Дормаш», «Нефтегазмаш», «Лидер-Компаунд», «Рефлакс» и «Завод световых приборов».

Принципиально изменилась ситуация в легкой промышленности. Еще два года назад швейные предприятия обращались к нам с готовностью взяться за любую работу для сохранения коллектива и компетенций. Сегодня обеспечена полная загрузка данных предприятий, создано более 150 новых рабочих мест. Отрасль стала привлекательной для работников и инвесторов, открываются новые предприятия. В первую очередь, это новая площадка компании «Волкот» в Саранске и новое производство в Зубово-Полянском районе. Определен новый крупный инвестор для развития Рузаевской швейной фабрики.

Развитию промышленности также способствуют и новые инвестиционные проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета. В текущем году осуществлен запуск 10 новых производств в промышленности. Только в фармацевтику инвестиции составили более 16 млрд. рублей. С участием Президента Российской Федерации в марте текущего года на площадке компании «Биохимик» в Саранске мы открыли одно из крупнейших в стране производств активных фармсубстанций, из которых производят антибиотики и противовирусные препараты. Инвестиции превысили 3,7 млрд. рублей. При этом цикл биотехнологического производства современных лекарственных средств не в полной мере локализован в России. У нас есть четкий план, как уйти от зависимости, который был поддержан Президентом Российской Федерации. Совместно с Группой компаний «Промомед» и МГУ республики разработан проект создания Мордовского федерального центра развития биотехнологий».

КАДРЫ

«Сегодня наш МГУ – один из основных поставщиков высококвалифицированных кадров для большинства отраслей республики. Руководители предприятий часто обозначают проблему нехватки кадров. Сегодня у нас почти 10 тысяч вакансий! При этом процент трудоустройства выпускников вузов и учреждений СПО по специальности, в том числе по рабочим профессиям, остается низким. Как следствие - остается высокой трудовая миграция. Кадровое обеспечение должно осуществляться синхронно, с большей вовлеченностью директоров предприятий, с учетом их реальных запросов и потребностей рынка труда. Призываю предприятия инициировать дополнительную профессиональную подготовку своих сотрудников, включая краткосрочные курсы переподготовки и программы повышения квалификации», - сказал Артем Здунов.

МОРДОВИЯ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал важность наращивания экспортных возможностей. Благодарю предприятия, которые вносят вклад в эту работу, в том числе в переориентации экспортных рынков в направлении Африки, Азии и стран СНГ, - сказал Глава Мордовии. - В своей работе нашим предприятиям необходимо использовать возможности Российского экспортного центра. В феврале следующего года РЭЦ определил Мордовию в качестве площадки для подведения итогов года для всей своей региональной сети. Это отличная возможность для обмена опытом по выходу на новые рынки.

Предлагаю обратить особое внимание на совместные проекты с Республикой Беларусь с высокой долей локализации на территории Мордовии. Кроме того, нужно максимально использовать возможности сотрудничества с Китаем. Соглашение, которое мы планируем заключить с городом Чженьзян, должно существенно продвинуть наши отношения в экономике, образовании, энергетике, инвестициях, вопросах культурного и туристического обмена.

Кроме того, по предложению Посольства Российской Федерации в Китае необходимо направить бизнес-миссии и организовать для наших компаний Дни поставщика в Пекине, провинциях Сычуань и Цзянси, с приглашением заинтересованных китайских предприятий и торговых сетей.

Прошу обратить внимание на Индию, которая является одной из крупнейших экономик мира. Сегодня мы уже тесно сотрудничаем в гуманитарной сфере. Так, в Мордовском госуниверситете обучаются свыше 700 студентов из Индии. Это самая многочисленная группа иностранных студентов. Для укрепления связей с Китаем и Индией необходимо задействовать ресурсы Центра индийской культуры и Общества российско-китайской дружбы, открытых в этом году в Саранске».

ИНВЕСТИЦИИ

«Фундаментом нашей уверенности в будущем является реализация инвестпроектов, постоянная работа над улучшением инвестиционного климата, - сказал Артем Здунов. - Объем инвестиций в основной капитал в текущем году превысит 65 млрд рублей. Продолжается реализация 32 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики с общим объемом инвестиций более 100 млрд. рублей. В текущем году мы на треть расширили границы ТОСЭР «Рузаевка». Это позволит привлечь 2,5 млрд. инвестиций и создать более 170 новых рабочих мест. Задача Правительства – обеспечить привлечение новых компаний и комплексную поддержку уже работающих предприятий.

На завершающей стадии находится создание первой в республике особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По предварительной оценке, объем запланированных инвестиций превысит 33 млрд. рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составит более 5 млрд. руб. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест. В качестве нашего партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов - «АФК Система». На площадке уже приступили к созданию нового завода по производству медицинского стекла, запланированы к реализации проекты по новому светотехническому производству, производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, производству контейнер-заводов для малотоннажной химии и ряд других.

Обращаюсь к главам районов: необходимо предметно внедрять практику использования площадок банкротных и заброшенных предприятий для развития новых проектов с привлечением ответственных инвесторов. Уже в этом году начинается реализация проектов в пустующих корпусах «Лисмы» в Саранске и «Конвертора» в Краснослободске. Для реализации новых проектов необходимо использовать и объекты недостроя».

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПОШЕЛ В РОСТ

«Деловая активность в производственном секторе приводит к развитию малого и среднего бизнеса, причем не только в рамках кооперации, но также в сфере торговли и услуг нашим жителям. Благодаря реализуемым мерам мы сумели переломить многолетнюю негативную тенденцию, и уже три года подряд растет количество субъектов МСП, оно приближается к 23 тысячам. Увеличивается и число самозанятых граждан - за год более чем в два раза, оно превысило отметку в 20 тыс. человек. Необходимо продолжить поддержку малого и среднего бизнеса на всех этапах: это и обучение, и экспортное сопровождение, льготное финансирование и гарантии. Хорошие результаты показала установленная для впервые зарегистрированных в республике предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей льгота по упрощенной системе налогообложения. Основываясь на многочисленных обращениях со стороны предпринимательского сообщества и деловых объединений, прошу депутатов поддержать внесенный законопроект о продлении данной льготы минимум на 5 лет», - сказал Артем Здунов.

АПК

Одной из важнейших отраслей экономики, которая вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, является сельское хозяйство.

«В этом году в Мордовии впервые собрано более двух миллионов тонн зерна. Это абсолютный рекорд! Второй год подряд Мордовия бьёт рекорд и по сбору зеленого горошка. Достойные результаты у наших свекловодов – собран 1 млн. тонн сахарной свёклы. Наращиваются объемы импортозамещения и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс. Мордовия стабильно удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. В текущем году планируется произвести не менее 445 тыс. тонн мяса скота и птицы. Производство молока в этом году составит 529 тыс. тонн с темпом роста почти 106%. Производство яиц - более полутора млрд. штук. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Доля отгруженной за пределы региона продукции по некоторым позициям составляет до 80 %.

Мордовия сохраняет одну из самых доступных по стоимости потребительских корзин. Это основа для стабильных цен на продукты питания для жителей республики. Прошу наших аграриев проявить здесь социальную ответственность и продолжить взвешенную ценовую политику на товары местного производства, как это было и раньше», - сказал Артём Здунов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие сельского хозяйства, промышленности, социальной и других сфер невозможно без квалифицированных кадров.

«В текущем году мы привлекли на развитие системы образования 3,5 млрд. рублей из федерального бюджета. Это плюс 1,2 млрд. к уровню прошлого года, - сказал Глава республики. - Каждый учебный год в Мордовии открывают двери новые образовательные организации. В этом году – новая школа на 1450 мест в Саранске – Центр образования «Высота» имени Михаила Петровича Девятаева. Важно наполнить ее глубоким содержанием, реализовать планы по открытию лётного кадетского класса.

Уже в следующем году мы должны ввести еще 2 новые школы – в Белозерье на 165 мест и в Саранске на 600 мест. Отдельно обращаюсь к администрации Саранска – на федеральном уровне мы нашли понимание и поддержку для строительства двух корпусов новой школы на 800 и 500 мест в юго-западной части города и на месте аварийной школы №9. Ваша задача, Игорь Юрьевич, как руководителя города, срочно решить вопросы с предоставлением свободных земельных участков под их строительство.

Мы продолжаем масштабную программу капитального ремонта школ – за 2 года отремонтировано уже 32 школьных здания. В следующие 3 года необходимо капитально отремонтировать еще минимум 42 школы. Также мы запустили программу ремонта и создания пришкольных спортивных площадок. В этом году ее участниками стали 11 районов республики и город Саранск. На первом этапе нас поддержала компания «Газпром», в дальнейшем ждем деятельного участия бизнеса республики, чтобы формировать привычку к здоровому образу жизни с раннего детства. Среди значимых итогов нашей работы – открытие центров «Точка роста» во всех сельских школах, а также условий для внедрения цифровых образовательных технологий.

Активно развивается инфраструктура летнего отдыха – по федеральной программе мы построили 2 новых корпуса в лагере «Изумрудный» в Рузаевском районе. В следующем году необходимо построить новые корпуса в лагере «Золотой колос» Краснослободского района и провести ремонт в лагере «Орбита» Кочкуровского района.

В сфере среднего профессионального образования по федеральному проекту «Профессионалитет» создано 5 образовательно-производственных площадок по направлениям фармацевтики, сельского хозяйства, машиностроения, кабельной промышленности и здорового питания. Четыре из них открыты в этом году. Привлечено почти полмиллиарда федеральных средств и еще свыше 100 млн. рублей – от опорных работодателей. Это новые лаборатории и мастерские с современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям реального производства, актуализированные образовательные программы, которые так ждут наши работодатели.

Задача Правительства, Министерства образования – пройти отбор и привлечь федеральные средства на создание образовательно-производственных площадок по другим важным для экономики региона отраслям: строительство (производство цемента), металлургия, транспорт, химическая промышленность.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем строительства в текущем году вырос более чем на 6%, он превысит 40 млрд. рублей.

«Продолжается застройка многоэтажными жилыми домами 4-го микрорайона. В текущем году нам необходимо разобраться со сложностями документального оформления территории вокруг «Мордовия-Арены» и в ближайшее время приступить к проектированию и строительству нового микрорайона Саранска. Застройка данной территории продолжит формирование единого городского пространства. При этом необходимо применять самые современные подходы в части архитектуры и плотности застройки, удобного бытового обслуживания, развитой общественной инфраструктуры и размещения предприятий малого бизнеса. В настоящее время началось освоение территории по улице Лесная. В следующем году в этом же формате необходимо обеспечить ввод жилья на данной территории. В целом задача Минстроя республики – ввести не менее 415 тыс. кв. метров в предстоящем году.

На особом контроле находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Начиная с 2020 года, мы ежегодно увеличиваем объем средств на данные цели. За эти 3 года количество выделяемых квартир выросло в 3 раза. Но с учетом накопившейся за долгие годы очереди этого явно недостаточно. Темпы необходимо наращивать. В этом году благодаря решению руководства МВД России впервые за последние годы введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников полиции. Аналогичную практику предлагаю применять и нашим предприятиям для обеспечения жильем сотрудников и приглашённых специалистов. Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца года более тысячи шестисот человек переедут в 55 новых домов», - сказал Артём Здунов.

В прошлом году ставилась задача по сокращению объектов незавершенного строительства. «За год мы достроили крытый ледовый каток в г. Ковылкино, который начали возводить более 10 лет назад. В следующем году достроим Саранскую коррекционную школу-интернат, строительство которой ведется уже 32 года, - отметил Глава Мордовии. - На сегодняшний день в федеральном реестре остался единственный объект - реабилитационный центр «Ясная Поляна» в Зубово-Полянском районе. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации принял решение о завершении его строительства. Задача Правительства – привлечь федеральные средства на указанные цели».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

«Долгие годы в полной мере в Саранске не реализуется важная государственная инициатива по обеспечению многодетных семей земельными участками. Так, в Администрации города состоит на учете 718 многодетных семей, которые изъявили желание получить участки для ведения личного подсобного хозяйства. Возросло количество жалоб данной категории льготников в разные органы власти. Мной было дано поручение Минземимуществу оказать содействие городу, раз и навсегда решить этот вопрос. Был подобран и сформирован соответствующий земельный участок, который позволит решить эту проблему и дополнительно обеспечить на 3 года удовлетворение потребности многодетных семей в земельных участках. Руководству города в кратчайшие сроки необходимо выполнить связанные с этим обязательства и не допускать подобную ситуацию в дальнейшем», - подчеркнул Артем Здунов.

ДОРОГИ

«Серьезные коррективы в территориальное развитие внесет строительство скоростной магистрали М-12 «Москва - Казань», - отметил Глава Мордовии. - Добраться до Саранска из Москвы теперь можно меньше, чем за 6 часов. Изменившиеся транспортные потоки потянут за собой развитие придорожной инфраструктуры, объекты придорожного сервиса, а значит, необходимо обеспечить это развитие от границы Нижегородской области до города Саранска. Также необходимо расширить до 4 полос движения участок трассы Р-158 «Нижний Новгород - Саратов». Прошу Правительство совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области и Федеральным дорожным агентством проработать вопрос финансирования строительно-монтажных работ по автомобильной дороге Р-158 на участке Арзамас – Саранск. Кроме того, во взаимодействии с федеральными органами власти прошу определить источники финансирования для реконструкции дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку.

Задача Правительства - оказать содействие малому и среднему бизнесу в развитии придорожных полос и соответствующей инфраструктуры. У наших активных ребят-предпринимателей из рабочего поселка Умёт есть отличный опыт в создании всеми признанной и любимой точки притяжения путешественников и водителей-дальнобойщиков. Почему бы не реализовать аналогичный проект, только в современном формате, на мордовской части автомобильной дороги Р-158, прилегающей к федеральной трассе М-12.

Необходимо инициировать в Росавтодоре проектирование расширения до 4 полос федеральной автодороги Р-178 Саранск-Ульяновск. Работы по её ремонту уже ведутся. Но высокую аварийность на данном участке позволят преодолеть только системные меры. Игорь Витальевич, прошу этим предметно заняться.

В этом году мы приведем в нормативное состояние 295 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В следующем году необходимо завершить строительство обхода Рузаевки и обеспечить бесперебойное федеральное финансирование для продолжения работ по улице Строительная. Это важнейший объект, благодаря которому мы напрямую свяжем между собой все микрорайоны Саранска.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» следует своевременно провести ремонт более 280 км дорог регионального и межмуниципального значения, из которых свыше 8 км – в Саранской городской агломерации. Еще одним важным направлением развития дорожного комплекса на перспективу является строительство автодороги «Старый Город – Вещерка» в Темниковском районе и Вознесенском районе Нижегородской области. Мы смогли сдвинуть эту тему с мертвой точки, разработали проектно-сметную документацию, начали первичное освоение территории. Теперь Правительству предстоит провести большую работу по привлечению средств федерального бюджета для строительства объекта – это несколько миллиардов рублей.

ЖКХ

В центре внимания остаются вопросы жилищно-коммунального комплекса.

«В следующем году начнется строительство сетей водоснабжения, очистных сооружений и канализационных сетей в Краснослободском, Чамзинском и Старошайговском районах, - сказал Артем Здунов. - В рамках задачи по модернизации системы водоснабжения и систем наружного освещения города Саранска мы провели детальное изучение условий концессии, просчитали все дополнительные расходы. Проекты очень дорогостоящие. Для снижения стоимости и ограничения роста тарифа для наших жителей модернизацию сетей следует проводить поэтапно, совместно с Минстроем Россий, Фондом развития территорий, госкорпораций ВЭБ и Дом.РФ.

В республике высокий уровень газификации. Мы догазифицировали 4 тыс. домовладений, где газ был доведен только до населенных пунктов. По этому показателю мы вторые в России в рейтинге регионов.

Продолжается реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами национального проекта «Экология». Проектно-сметная документация готова, концессионное соглашение заключено. Мы победили в конкурсе, привлекли 1,2 млрд. рублей федеральных средств на строительство комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива. Кроме нас в конкурсе смогли победить всего 3 региона. Это позволит обрабатывать не менее 180 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, а также производить до 60 тысяч тонн альтернативного топлива. Оно будет применяться при производстве цемента на предприятиях нашего региона. Строительство объекта необходимо завершить до конца следующего года».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году предстоит благоустроить общественные пространства в Саранске, Инсаре и Темникове.

«Глав районов прошу внимательнее относиться к общественным пространствам, - подчеркнул руководитель республики. - Иногда для комфортного пребывания жителей на таких площадках требуется не так много – расчистить территорию, поставить скамейки, урны, провести освещение. Принципиальная задача МинЖКХ – результативно участвовать в конкурсах на благоустройство и привлекать больше федеральных средств в Минстрое России.

В следующем году необходимо приступить к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, прошу доработать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером.

Задач по благоустройству и озеленению у нас много, при этом в республике нет производителей посадочного материала декоративных и плодово-ягодных растений. Это касается не только озеленения общественных территорий, но и коммерческих объектов, а также частных домовладений. Сейчас все растения и деревья привозятся из-за пределов республики. Минлесхозу республики необходимо приступить к реализации проекта по выращиванию такого посадочного материала на территории Мордовии».

ФИНАНСЫ

Мордовия продолжает реализацию индивидуальной Программы социально-экономического развития, принятую благодаря поддержке Президента Российской Федерации и имеющую отдельное финансирование.

«На сегодняшний день завершено строительство тепловых сетей в рамках комплексной жилищной застройки в северо-восточной части Саранска, автодороги в северной промзоне, канализационной насосной станции и сетей водоотведения в селе Берсеневка. Введен в эксплуатацию канализационный коллектор в Рузаевке. Приобретено 35 новых автобусов, работающих на компримированном природном газе. По программе мы также привлекли средства на новую автодорогу по улице Пролетарская до улицы Лодыгина и внутриквартальные дороги возле нового микрорайона рядом с «Леруа Мерлен». Программа позволит завершить многолетние недострои, реконструировать участок канализационного коллектора в Саранске. В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию бизнес-инкубатор «Молодежный». Будут докапитализированы наши региональные фонды поддержки бизнеса», - сказал Артем Здунов.

Благодаря поддержке Президента Российской Федерации приведена в порядок финансовая система республики.

«Впервые за 12 лет уровень государственного долга Мордовии составил менее 100% от доходов бюджета (напомню, что он составлял 237%), - подчеркнул Глава республики. - За 3 года мы провели последовательную работу по выполнению всех бюджетных нормативов, сокращению кредиторки, оптимизации расходов и наращиванию собственных доходов. Отмечу также проводимую работу органов местного самоуправления по снижению муниципального долга. В результате впервые за 10 лет Минфин России признал надлежащим качество управления региональными финансами. Хочу поблагодарить за эту работу финансовый блок Правительства. В текущем году мы продолжаем освобождать от залогов государственное имущество. За два года в буквальном смысле спасли от риска изъятия государственное имущество на общую сумму более 2 млрд. рублей. Снято обременение с крупных, значимых для республики объектов недвижимости. В их числе здание Центрального государственного архива, административное здание по улице Коммунистическая, 50. Освобождены от залога 85 единиц коммунальной и строительной техники».

ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ДВА ЗВЕНА ОДНОЙ ЦЕПИ

Вопросам демографии в Послании было уделено особое внимание. Ситуация с рождаемостью и миграционным оттоком в республике остается непростой.

По поручению Президента России утверждена региональная программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. С января следующего года будет проиндексирован размер регионального материнского капитала, будут расширены возможности использования средств республиканского маткапитала.

«Прошу Правительство и директоров предприятий предложить дополнительные меры поддержки молодым и студенческим семьям, будущим и настоящим матерям и их детям: льготы, путевки, режим работы, гарантия рабочих мест», - сказал Глава Мордовии.

Еще одним важнейшим фактором, влияющим на демографию, является мужское здоровье. Мордовия ежегодно теряет около полутора процентов трудоспособных мужчин. По оценкам специалистов, максимальное влияние на здоровье человека оказывает образ его жизни. Для решения проблемы Правительству республики совместно с работодателями предстоит разработать Программу сохранения мужского здоровья, нацеленную на формирование культуры здоровья на семейном и корпоративном уровне.

Отдельное направление – репродуктивное здоровье мужчин, раннее выявление андрологических заболеваний и бесплодия. Это предполагает непрерывную систему профилактических осмотров, начиная с детских садов и школ.

«Только тогда нам по силам выполнить историческую задачу – обеспечить прирост населения Мордовии, чего в республике не было уже почти 30 лет. Необходимо сохранить статус мордовского народа как крупнейшего финно-угорского народа России. Сейчас Мордовия выходит на траекторию снижения смертности населения – с начала текущего года этот показатель снизился более чем на 11%.

СПОРТ

«Больше половины населения республики систематически занимаются физкультурой и спортом, - подчеркнул Артём Здунов. – Мы продолжает динамично развивать спортивную инфраструктуру», вводить в оборот многолетние недострои. У нас огромный потенциал развивать спортивный туризм, максимально загружать имеющуюся спортивную инфраструктуру».

Республике предстоит возродить республиканский футбольный клуб - лидерам футбольной общественности, руководителям предприятий, предпринимателям поручено предложить четкий механизм создания народной команды республики для участия в одной из общероссийских футбольных лиг.

Спортивные объекты республики будут активно использоваться для организации и проведения спартакиад крупных компаний, а также учебно-тренировочных сборов спортивных команд из различных регионов России и дружественных государств. «За два последних года мы существенно расширили событийную спортивную повестку. В календаре следующего года должно быть максимальное количество международных и всероссийских мероприятий», - поставил задачу Глава региона.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Сегодня Мордовия становится всё более популярной. Это, в первую очередь, заметно по авиасообщению – из саранского аэропорта круглогодично летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Минеральные Воды. В следующем году откроется новое направление – Саранск – Махачкала. Глава Мордовии также поставил задачу сделать авиарейс в Москву ежедневным.

«В текущем году турпоток в Мордовию растет в 3 раза быстрее, чем в среднем по стране, - обозначил Артём Здунов. – Этому способствует работа всей республики, проведение у нас значимых событийных и деловых мероприятий, приглашение телеканалов для съемок популярных передач, развитие инфраструктуры отдыха».

Мордовия вошла в число пилотных регионов по реализации проекта «Больше, чем путешествие» по развитию пешеходного туризма. Это хороший формат для развития социально значимых туристских проектов, в первую очередь, по работе с детьми и молодежью.

Необходимо возродить и практику турпоходов, пеших маршрутов. Выстроить системную работу в этом направлении – задача для Госкомитета по делам молодёжи, Минобразования, Минэкономики и муниципалитетов республики.

МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Тема воспитания подрастающего поколения – крайне важна для Главы Мордовии.

Второй год подряд Мордовия выиграла в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи, привлечено более 200 млн. рублей на программу молодёжной политики «Регион для молодых». Средства пойдут на завершение первого этапа ремонта республиканского Дома молодежи. «В следующем году приступим к капитальному ремонту Центра молодежной политики и туризма в Рузаевском районе. Отремонтированные здания - это не просто стены, это центры притяжения молодёжи, место общения и проведения мероприятий», - подчеркнул Артём Здунов.

Республика ставится своими студенческими отрядами. В этом году было трудоустроено порядка шестисот вожатых, а за пределами республики - около 900 человек.

Глава Мордовии подчеркнул важность работы таких региональных движений, как «Поиск» и «Движение Первых». Госкоммолодежи было поручено создать Республиканский центр гражданского и патриотического воспитания. Важной площадкой просвещения молодежи является общество «Знание».

ЗЕМЛЯЧЕСТВО

«За этот год мы существенно нарастили работу с молодежным крылом нашего Мордовского землячества, но нужно двигаться дальше. Они должны стать проводниками информации о нашей республике, ее культуре, традициях, предметах гордости», - подчеркнул руководитель республики.

Глава Мордовии также отметил важность Мордовского делового товарищества, которое привлекает в свои ряды молодых и успешных земляков: «Мы сумели объединить ребят, которые в свое время уехали из республики, а сейчас не просто возвращаются, но и реализуют бизнес-инициативы, инвестируют в родной регион, проявляют социальную ответственность».

Выстроена целая линейка культурных и деловых мероприятий, связанных с республикой – совместно с товариществом продвигаются национальные ценности, достижения и успешные практики. В ближайшее время будет запущен пилотный проект Мордовского делового товарищества с молодежью. Своеобразный слет земляков пройдет в рамках Восьмого съезда Межрегиональной организации мордовского народа.

«В целом нам необходимо наращивать событийную повестку. Мордовия должна стать всероссийским центром фестивального движения. Прошу учесть, что многие фестивальные и грантовые мероприятия должны охватывать повестку предстоящего 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне», - обозначил направление работы Артём Здунов.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

«Одно из важнейших общественно-политических событий предстоящего года – выборы Президента Российской Федерации, - подчеркнул Глава Мордовии. - Наша общая задача: сделать все необходимое для обеспечения безопасности, законности, прозрачности и легитимности их проведения».

В завершение ежегодного Послания Артём Здунов пригласил всех собравшихся посетить День Республики Мордовия на Международной выставке-форуме «Россия», который пройдет 30 ноября на ВДНХ.