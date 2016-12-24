МГУ-Талина сыграет против соперников из Москвы

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2 декабря и 3 декабря на Огарев Арене пройдут матчи четвертого тура Чемпионата Студенческой хоккейной лиги.
МГУ-Талина сыграет против МАДИ Моторс. На данный момент в активе московской команды две сыгранных игры и ни одного поражения. У МГУ-Талины это будет шестая игра - 4 победы и 2 поражения, одно из которых было получено в овертайме. Сейчас у саранской команды 9 очков, она располагается на втором месте турнирной таблицы.
Вход на матчи платный — 150 рублей, 75 рублей для студентов и сотрудников университета, бесплатно для детей до 7 лет, а также участников СВО и их семей.
Оба дня до начала матча в холле первого этажа арены и на трибунах будет проходить развлекательная программа для болельщиков: выступление музыкантов и танцовщиков, активности от спонсоров, мастер-классы и игры для детей.
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