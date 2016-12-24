Президент России объявил 2024 год Годом семьи

В целях «популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», 2024 год в России объявлен Годом семьи. Указ об этом 22 ноября подписал Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин.

В преддверии Года семьи 1 сентября Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин объявил о старте конкурса «Это у нас семейное». По мнению главы государства, конкурс должен стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул тогда Владимир Путин.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал 4 сентября. «В этом году на платформе «Россия – страна возможностей» мы впервые запустили конкурс, объединяющий целые семьи. С первых дней регистрации он доказал свою актуальность, став самым массовым проектом платформы. На сегодняшний день нам поступило уже более 540 тысяч заявок, и уже более 16 тысяч человек приступили к выполнению заданий дистанционного этапа. Каждый день видя то, как семьи выполняют задания дистанционного этапа, мы понимаем, что участие в конкурсе уже смогло сплотить поколения, помогло найти семьям общие увлечения, дало возможность проводить им больше времени вместе и лучше узнавать друг друга. До 18 декабря к участию в проекте может присоединиться любая семья, главное – собрать команду из четырех человек, представляющую не менее трех поколений. Каждая семейная команда обязательно найдет для себя увлекательное занятие и сможет познакомиться с другими такими же активными семьями нашей страны. В следующем году пройдут окружные финалы и финал конкурса и очень символично, что они пройдут именно в Год семьи!» – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Параллельно с регистрацией проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны конкурсные испытания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели». Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

«Президент России поддержал идею проведения на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса «Это у нас семейное». Дружные семьи со всей страны проявляют себя и еще больше сплочаются, рассказывают о своих традициях и показывают яркий пример другим. Уверена, что проект станет поистине народным и даст семейным командам толчок к дальнейшему развитию, ведь им в конкурсе предстоит пройти множество интересных заданий – приготовить блюдо по семейному рецепту, сочинить песню, подготовить сюрприз ко Дню матери и многие другие», – отметила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Мария Львова-Белова.

В течение нескольких месяцев участникам будут открываться еще больше заданий для выполнения. Одно из них на следующей неделе представит певец, предприниматель, музыкант, член Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергей Жуков. «Сила семьи в любви. Больше нет вариантов. Что мы без любви? Семья без любви не рождается. Любовь – это стержень, крепкий, здоровый. Сначала любовь к детям, потом любовь к внукам, любовь детей к родителям, к старшему поколению. Это связь поколений. Здоровая семья – это не те, кто не кашляют. Это семья, в которой отношения здравые и где все понимают, что несут в себе маленькую частичку любви. Без этого не могут строиться семейные отношения, без этого не могут рождаться дети», – подчеркнул Сергей Жуков.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.