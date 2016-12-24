В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли ветерану получить нужное лечение

Житель Рузаевки находится на персональном сопровождении в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». Он принимал участие в спецоперации с августа прошлого года в качестве добровольца. Служил водителем в мотострелковых войсках. Доставлял на фронт боеприпасы и предметы первой необходимости.

В феврале по истечению контракта вернулся в родной город. После получения удостоверения ветерана боевых действий обратился за помощью к социальному координатору Елене Рединой. Мужчина испытывал проблемы со здоровьем, и никак не мог попасть к профильному врачу – ближайшая запись к специалисту была расписана задолго вперед.



Сотрудница оперативно связалась с Консультативной поликлиникой Республиканской клинической больницы, где защитника Отечества приняли без очереди. После осмотра специалист поставила ему диагноз и назначила лечение. Мужчина на протяжении двух месяцев будет принимать препараты, после чего пройдет контрольный осмотр.

«Большое спасибо фонду «Защитники Отечества» за заботу и поддержку, - сказал ветеран. – Очень приятно, когда есть неравнодушные люди, которые делают добрые дела для нас».