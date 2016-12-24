В Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина отпразднуют День матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 23 ноября, в преддверии этой даты, в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Б. Хмельницкого, 26) запланирована праздничная программа и пройдет концерт.

В 14:30 в фойе 2-го корпуса библиотеки начнет работать ярмарка изделий мордовских мастеров. Также там будут организованы фотозона, площадка с настольными играми и библиопредсказаниями, выставка периодических изданий, посвященная мамам.

В 15:00 в актовом зале начнется концерт. Для посетителей выступят творческие коллективы саранского Дворца культуры, солисты оркестра «Биг Бэнд Саранск» и юные артисты из вокальной студии «Мозаика».