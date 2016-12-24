В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли добровольцу СВО получить удостоверение ветерана боевых действий

Житель Атяшевского района республики Юрий Фролкин принимал участие в спецоперации в качестве добровольца.

«Осенью прошлого года объявили частичную мобилизацию, и я решил, что не могу оставаться в стороне в эту трудную минуту», - говорит боец. Он подписал контракт с добровольческим подразделением «Ахмат». Служил стрелком и помощником гранатометчика стрелковой роты на Донецком направлении. После истечения срока контракта Юрий вернулся в родную республику.



В августе мужчина обратился к социальному координатору регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Юлии Бочкаевой с просьбой помочь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудница связалась с военкоматом. Выяснилось, что для выдачи удостоверения не хватает справки из военной части, подтверждающей нахождение бойца в зоне СВО.

На запросы военкомата военная часть не отвечала. Соцкоординатор помогла ветерану составить обращение в военную прокуратуру, которая ускорила процесс выдачи документа. Недавно Юрий Фролкин получил нужное удостоверение. В настоящее время в филиале фонда ему помогают оформить положенные льготы и меры соцподдержки, а также получить боевые выплаты.



Ветеран СВО в настоящее время работает в системе МЧС, занимает должность заместителя начальника пожарной части. «Я очень благодарен Юлии Бочкаевой за помощь, - сказал он. – Это очень отзывчивый и неравнодушный человек, который помог мне решить важный вопрос и продолжает помогать».