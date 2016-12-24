В Саранске пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

26 ноября в столице Мордовии на поле Футбольно-легкоатлетического манежа (ул. Победы, д.3б) пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей». Это турнир, объединяющий неравнодушных людей и именитых спортсменов вокруг идеи поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им возможности самореализации.

Фестиваль будет проходить в 10 российских регионах. В первом мероприятии, которое состоится в Саранске, на поле выйдут восемь детских команд из Мордовии и Пензенской области.

По информации Минспорта РМ, гостями турнира станут первый вице-президент Благотворительного Фонда «Ветер Добрых Перемен», обладатель Кубка УЕФА, звезда российского футбола Евгений Алдонин, легендарный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев, звезды российского футбола Дмитрий Сычев и Александр Мостовой.

Программа:



11.00 Торжественное открытие турнира



11.30 Начало игр. Проведение группового этапа

13.50 Творческий номер артиста

13.55 Матчи за 7, 5 место и 2 полуфинала

14.30 Турнир «Король пенальти»

14:30 Автограф-сессия с приглашенными звездами футбола

14.50 Матч за 3 место и финал (параллельно на 2-х площадках)

15.25 «Звездный матч» (дети с ограниченными возможностями здоровья сыграют с известными футболистами)

15.40 Гала-матч (все команды детей поочередно играют с командой футбольных звезд)

16.00 Награждение всех участников, фотосессия





Вход свободный.