В Саранске отметят 40-летие поискового движения в республике

Социум

23 ноября во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева пройдет торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею с момента создания поискового движения в Мордовии. Начало ему было положено в далеком 1983 году с формированием  отряда «Поиск» - ныне Мордовского республиканского патриотического объединения.

Участниками торжественного мероприятия станут более 500 представителей поискового движения– от ветеранов до молодых бойцов. В это день станут известны имена победителей республиканского конкурса «Патриот Мордовии - 2023».

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