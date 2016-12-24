В Саранске отметят 40-летие поискового движения в республике

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
23 ноября во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева пройдет торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею с момента создания поискового движения в Мордовии. Начало ему было положено в далеком 1983 году с формированием отряда «Поиск» - ныне Мордовского республиканского патриотического объединения.
Участниками торжественного мероприятия станут более 500 представителей поискового движения– от ветеранов до молодых бойцов. В это день станут известны имена победителей республиканского конкурса «Патриот Мордовии - 2023».
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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