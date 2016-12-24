В селе Перхляй Рузаевского района завершен ремонт дороги по улице Шишкеевская

В селе Перхляй Рузаевского района отремонтирована дорога по улице Шишкеевская. Асфальт здесь давно требовал замены. Обновление стало возможным за счет дополнительных средств из Дорожного фонда республики.

Проведены работы по устройству щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, по укреплению обочины на участке протяженностью 600 метров.

«Мы рады новой дороге. Сейчас по ней легко и удобно добираться в центр села, к остановке», - говорит житель улицы Василий Качкалов.

Также благодаря дополнительному финансированию в Рузаевском районе обновляются дороги в Новой Муравьевке по улице Молодежной и в селе Ключарево по улице 70 лет Октября.