В Мордовии переобучают работников предприятий оборонно-промышленного комплекса

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Мордовии организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК.
Также проводятся общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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