В Мордовии переобучают работников предприятий оборонно-промышленного комплекса

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Мордовии организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК.

Также проводятся общественные работы для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения.