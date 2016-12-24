Мария Кучманова победила на чемпионате Европы по боксу

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
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В Черногории разыграли медали чемпионата Европы для 19-22-летних боксеров. В нем приняли участие 299 спортсменов из 34 стран.
По информации Минспорта РМ, воспитанница Республиканской СШОР по боксу Мария Кучманова в весовой категории свыше 81 кг в финальном поединке единогласным решением судей выиграла у спортсменки Дарьи Козорез из Молдавии.
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил обладательницу золотой медали международного турнира.
«Мария Кучманова - чемпионка Европы по боксу! Мои поздравления!!
В юниорском первенстве в Черногории Мария стала лучшей, достойно представила страну и республику!
Это не первый успех спортсменки Мордовии. Она - многократный призёр международных и всероссийских турниров. В свои 19 - мастер спорта России.
Большая благодарность тренеру, Сергею Анатольевичу Слизкому. Спортшкола олимпийского резерва по боксу имени О.А.Маскаева держит марку».
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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