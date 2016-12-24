Мария Кучманова победила на чемпионате Европы по боксу

В Черногории разыграли медали чемпионата Европы для 19-22-летних боксеров. В нем приняли участие 299 спортсменов из 34 стран.

По информации Минспорта РМ, воспитанница Республиканской СШОР по боксу Мария Кучманова в весовой категории свыше 81 кг в финальном поединке единогласным решением судей выиграла у спортсменки Дарьи Козорез из Молдавии.

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил обладательницу золотой медали международного турнира.

«Мария Кучманова - чемпионка Европы по боксу! Мои поздравления!!

В юниорском первенстве в Черногории Мария стала лучшей, достойно представила страну и республику!

Это не первый успех спортсменки Мордовии. Она - многократный призёр международных и всероссийских турниров. В свои 19 - мастер спорта России.

Большая благодарность тренеру, Сергею Анатольевичу Слизкому. Спортшкола олимпийского резерва по боксу имени О.А.Маскаева держит марку».