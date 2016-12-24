Ян Цыганов из Мордовии поднялся на пьедестал Абсолютного чемпионата мира по карате-кекусинкай

По информации Минспорта РМ, исторического успеха достиг 26-летний Ян Цыганов из спортивного клуба «Танрэн» - воспитанник саранского тренера Виктора Бутусова. 17 ноября в Токио на Абсолютном чемпионате мира по карате-кекусинкай он занял третье место в весовой категории до 80 кг. Участниками мирового чемпионата International Friendship Elite Karate стали свыше 200 спортсменов из 112 стран.



Данный турнир проходит 1 раз в 4 года и является престижнейшим в киокусинкай.



«Хочется выразить благодарность каждому, кто верил, поддерживал и был рядом на протяжении всего периода, — написал Ян Цыганов на своей страничке в соцсетях. — Спасибо личному тренеру Виктору Бутусову и всем наставникам за их терпение и мудрость. Сам путь и подготовка к этому чемпионату были очень насыщенными и плодотворными. Бои на турнире стали настоящим испытанием, их сложность нельзя недооценивать. Среди моих соперников значились спортсмены из США, Новой Зеландии, Японии, Саудовской Аравии и других стран. Все поединки получились очень напряженным, от нас требовалась стопроцентная концентрация и оптимальная физическая готовность. Но я все равно настраивался на победу. Был максимально мотивирован и верил в свои силы. Участие в таких соревнованиях дает ценный опыт и помогает развивать свои навыки и способности. Я готов продолжать тренироваться и совершенствоваться, чтобы в дальнейшем добиваться еще более значительных результатов. На пьедестале почета вместе с победителями и призерами я ощутил гордость и радость. Подобное очень сильно мотивирует. Поэтому пашем дальше и ставим перед собой новые цели».

Глава Мордовии Артём Здунов отметил огромный успех спортсмена из республики.

«Завоевать бронзу на родине боевого искусства - огромный успех и большой труд. Абсолютный чемпионат мира по карате-кекусинкай проходит раз в 4 года в Японии. Соперниками Яна были сильнейшие спортсмены мира.

На фото он вместе с наставником, тоже нашим земляком Виктором Бутусовым.

Уважение и благодарность за воспитанника!

Ян - Новых побед!»