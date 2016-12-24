Ветеран СВО Миразым Исмаилов провел Урок мужества для учеников Белозерьевской школы

16 ноября в Белозерьевской средней школе Ромодановского района состоялся Урок мужества. В гости к ученикам 7 и 8 классов пришел ветеран спецоперации Миразым Исмаилов. Мероприятие состоялось по инициативе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».



Миразым Исмаилов приветствовал ребят на татарском языке, и они дружно ответили ему тем же. Ветеран рассказал, что родился и вырос в соседнем селе Инят и с детства был патриотом. Отслужил в армии, а когда была объявлена частичная мобилизация, вместе с сыном Ренатом явился в военкомат, не дожидаясь повесток.

Родственники служили в одном взводе. У отца был позывной «Батя», у сына - «Татарин». В январе во время штурма бригада Исмаиловых попала под минометный обстрел. Миразым и Ренат получили ранения. Под непрекращающимися ударами противника отец и сын вытащили тяжело раненого сослуживца и доставили на точку эвакуации. За это их представили к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После госпиталя родственников демобилизовали. «Батя» вернулся в Саранск, сын поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.



Дети активно задавали ветерану вопросы: их интересовало, как отнеслась семья к решению мужчин отправиться на фронт, за что ветеран получил остальные медали, доходили ли до солдат детские письма. В ответ Миразым продемонстрировал фото детских посланий на телефоне.

Также ребята спросили, намерен ли герой вернуться на фронт. «Если сына отправят - пойду вместе с ним, не задумываясь», - сказал он. Исмаилов пожелал молодому поколению уважать старших, не забывать религиозные ценности, помнить историю и любить Родину, как свою маму.



«Мне очень понравился Урок мужества, - призналась староста 7а класса Суния Баширова. - Было интересно слушать истории о происходящих событиях от непосредственного участника спецоперации».



«Вы - первый гость-ветеран СВО в нашей школе, и мы этим гордимся, - сказала директор школы Эльвира Киреева. - Большая честь беседовать с таким героем, как вы. Большое спасибо вам, сыну и всем, кто сейчас отстаивает интересы нашей Родины. Мы искренне переживаем за каждого бойца».



Также Миразым Исмаилов посетил школьный музей, в котором хранится около сотни исторических экспонатов домашнего обихода татарского народа, увидел стенд спортивных достижений учеников, посетил уголок памяти погибшему участнику спецоперации Абдулхаю Гульзаварову и помещение, в котором дети плетут маскировочные сети для бойцов. «Вы чтите и поддерживаете своих героев, это важно», - заключил ветеран.