В селе Пушкино Ромодановского района продолжается восстановление храма

Глава Мордовии Артём Здунов 16 ноября в рамках рабочей поездки в Ромодановский район побывал в селе Пушкино, где продолжается восстановление церкви Воскресения Христова.

У храма богатая история – его построили в начале 19 века, но в советское время он был закрыт и частично разрушен. К его восстановлению приступили только в 2011 году, но дело двигалось медленно. Активная фаза строительных работ началась три года назад, с приходом в республику Артёма Здунова.



В 2022 году здесь прошел благодарственный молебен по случаю 220-летия храма, в нем приняли участие Глава Мордовии, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, жители села и района. Сейчас у храма есть колокольня, полностью восстановлена кровля, завершены фасадные работы, идет внутренняя отделка.

Глава республики дал ряд поручений подрядчику, касающихся сроков выполнения работ. Также Артём Здунов поблагодарил всех причастных к восстановлению старинной церкви и подчеркнул, что это очень важное благое дело.