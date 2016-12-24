В райцентре Теньгушево по нацпроекту отремонтируют мост

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Теньгушеве начался ремонт моста.
Мост через речку Вичкилейка в сторону Нижегородской области построен в 1973 году и за 50 лет эксплуатации капитально не ремонтировался.
Объект будет практически заново построен - планируется устройство новых опор, балок пролетных строений и дорожной одежды. Протяженность моста составляет 22,3 метра, ширина проезжей части – 8 метров. Запланирован ремонт тротуара, шириной 0,75 метра с каждой стороны. Дорожники также установят новое освещение самого моста и прилегающей территории.
На возведение объекта выделено почти 90 миллионов рублей. Сдача его в эксплуатацию запланирована в августе 2024 года.
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