В райцентре Теньгушево по нацпроекту отремонтируют мост

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Теньгушеве начался ремонт моста.

Мост через речку Вичкилейка в сторону Нижегородской области построен в 1973 году и за 50 лет эксплуатации капитально не ремонтировался.

Объект будет практически заново построен - планируется устройство новых опор, балок пролетных строений и дорожной одежды. Протяженность моста составляет 22,3 метра, ширина проезжей части – 8 метров. Запланирован ремонт тротуара, шириной 0,75 метра с каждой стороны. Дорожники также установят новое освещение самого моста и прилегающей территории.

На возведение объекта выделено почти 90 миллионов рублей. Сдача его в эксплуатацию запланирована в августе 2024 года.