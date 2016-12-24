Мария Кучманова вышла в полуфинал Чемпионата Европы по боксу

В Черногории разыгрываются медали чемпионата Европы для 19-22-летних боксеров. В среду на арене Mediterranean прошли четвертьфинальные поединки у женщин.



По информации Минспорта РМ, воспитанница Республиканской СШОР по боксу Мария Кучманова победила соперницу из Венгрии еще в первом раунде - в виду явного преимущества.

Трое россиянок попали в полуфиналы при жеребьевке, и еще пять спортсменок из России одержали победы в четвертьфиналах. Таким образом, сборная нашей страны уже гарантированно получит на чемпионате Европы восемь наград.



Полуфинальные поединки у женщин и мужчин пройдут уже в пятницу.