Жители Мордовии могут принять участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

15 ноября стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний». Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции елкажеланий.рф до 20 декабря 2023 года. А у тех, кто хочет совершить добрый поступок, есть возможность исполнить их новогодние мечты.

Акция пройдет в двух форматах. Ёлки с желаниями участников проекта будут установлены в офисах организаций-партнеров и на площадках крупных мероприятий. Подобрать желания можно также на сайте. Исполнитель сам определит сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать мечту участника.

В рамках акции предусмотрено три вида пожеланий – материальные, нематериальные и подарок-сюрприз.

В первой категории можно подарить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, детские и развивающие игрушки, одежду, наряды или костюмы.

Во второй - исполнить нематериальную мечту ребенка, например, подарить ему путешествие, купить билеты на новогоднее шоу или организовать встречу с космонавтом.

В третьей категории - исполнитель не видит загаданное желание. Он изучает историю ребенка, его увлечения, а потом сам принимает решение, что подарить.

Акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Ее организатором выступает Российское движение детей и молодежи при поддержке Росмолодежь.Добро. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

В 2022 году Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в акции и исполнил желания детей из Мордовии. Например, Даше Андреевой он подарил фотоаппарат и сертификат на обучение фотоискусству, а Диме Бурнаеву лидер региона организовал поездку на цирковое шоу братьев Запашных в Нижний Новгород.