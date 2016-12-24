В Мордовии стартовала благотворительная акция «Серебряная елка»

В Мордовии под эгидой партии «Единая Россия» уже не первый год проводится благотворительный марафон, направленный на поддержку подопечных стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пожилых людей.

До 15 декабря все неравнодушные жители республики могут передать в их адрес различные подарки к Новому году - теплые пледы, постельное белье, полотенца, средства гигиены, продуктовые наборы и все, что может порадовать представителей «серебряного» поколения.

Сбор проходит в здании Регионального исполнительного комитета партии по адресу: пр. Ленина, д.7, а также во всех местных отделениях «Единой России».

По окончании акции подарки будут переданы по назначению.