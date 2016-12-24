Доброволец СВО провел «Урок мужества» в Республиканском лицее для одаренных детей

В Республиканском лицее для одаренных детей прошел «Урок мужества». В гости к восьмиклассникам пришел Юрий Семенюк, принимавший участие в спецоперации в качестве добровольца. Организатором мероприятия стал филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



Житель Кочкуровского района Юрий Семенюк долгое время занимался бизнесом. После объявления частичной мобилизации решил помогать фронту. Объявил в социальных сетях сбор вещей первой необходимости для бойцов. В первый же вечер односельчане заполнили площадку возле его дома продуктами и теплыми вещами для мобилизованных. «Когда я привез все на фронт и увидел искреннюю благодарность в глазах наших защитников, то понял, что буду помогать им до конца».



Юрий совершил 7 поездок в зону СВО с гуманитарным грузом на своем автомобиле, а в феврале сам ушел на фронт добровольцем, подписав контракт. Полгода пробыл на передовой.



Детей интересовало, какие события больше всего запомнились герою.

«За ленточкой» значимо все. Первый подбитый танк, к которому бежишь проверить, есть ли кто живой. Разрушенная церковь в Соледаре. Дырявая от снарядов четырехэтажка… На фронте два главных правила: ты должен выжить сам и помочь выжить другу. После обстрела, даже не ощупав себя, спрашиваешь сослуживца: как ты? Не зацепило? И в этом главное достоинство службы – во взаимовыручке».

Дети передали Юрию письма, которые написали для его сослуживцев. На днях он передаст их бойцам лично в руки.