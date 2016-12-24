В Краснослободском доме-интернате создадут домашние условия проживания для престарелых и инвалидов

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Мордовии близится к завершению строительство Краснослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест.

Расположен объект в живописном месте в сосновом лесу в п. Пеньково. Площадь участка занимает 6,5 гектара, на нем возведен ряд отдельных строений: административно-спальный корпус, блочная котельная, пожарный резервуар, гараж. На территории дома-интерната предусмотрено 42 парковочных места, в том числе для автомобилей маломобильных граждан.

На цокольном этаже располагаются технические помещения, прачечная и овощехранилище. На первом этаже – вестибюль, гардероб для посетителей и персонала, комната для встречи с гостями, а также приемно-карантинный, медицинский и реабилитационно-досуговый блоки, столовая, кабинеты администрации и жилые комнаты.

Комнаты в новом доме-интернате расположены на обоих этажах по типу современной однокомнатной квартиры, где предусмотрены спальные места на 1-2 человек, прихожая, душ, санузел. Здесь установят кровати, столы со стульями, телевизор, холодильник, кондиционер. Все 95 комнат одинаковые по площади и комфорту, в них созданы условия проживания максимально приближенные к домашним.

В медицинском блоке предусмотрен стоматологический кабинет, кабинет для консультативного приема (в том числе для проведения ежегодной диспансеризации, скрининга), а также электро-, тепло-, светолечения и эрготерапии.

Для жильцов дома-интерната будут организованы досуг и занятия лечебной физкультурой. В зоне реабилитационно-досугового блока будет зимний сад, мастерские по домоводству и рукоделию, спортзалы, оснащенные современными реабилитационными тренажерами, библиотека с читальным и актовым залами, компьютерный и музыкальный классы, а также пункт проката технических средств реабилитации.

Кроме того, на территории дома-интерната появится зона отдыха с беседками и лавочками, спортивные площадки для игр в волейбол, баскетбол, теннис, шашки и шахматы, установят тренажеры, беговые дорожки, летнюю эстраду со скамейками, а также плодово-ягодный сад с беседками и теплицами для огородничества.

Обслуживание такого здания потребует расширения штата работников и новых специалистов. Численность персонала составит 120 человек, будут приняты на работу психологи, инструктор по лечебной физкультуре, организаторы культурного досуга.