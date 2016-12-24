В Мордовии отпразднуют Дивали

17 ноября в 17:00 на Огарев Арене состоится празднование одного из главных индуистских праздников - Дивали, который объединяет зарубежные индийские диаспоры разных стран мира.

Праздник отмечается как «Фестиваль Огней» и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики.

В рамках мероприятия Мордовский университет запланировал работу тематических площадок, кухни и творческую программу.

Присоединиться к празднованию могут не только огаревцы, но и все жители и гости Мордовии. Вход — бесплатный.