В Мордовии отпразднуют Дивали

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
17 ноября в 17:00 на Огарев Арене состоится празднование одного из главных индуистских праздников - Дивали, который объединяет зарубежные индийские диаспоры разных стран мира.
Праздник отмечается как «Фестиваль Огней» и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики.
В рамках мероприятия Мордовский университет запланировал работу тематических площадок, кухни и творческую программу.
Присоединиться к празднованию могут не только огаревцы, но и все жители и гости Мордовии. Вход — бесплатный.
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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