В Саранске грант от государства помогает социальному предпринимателю растить танцевальные таланты

В проекте «Бизнес с душой», созданным при поддержке Минэкономики РМ и Центра «Мой бизнес»,участвовали 8 социальных предпринимателей, получивших в прошлом году гранты от государства. Они поделились опытом ведения бизнеса с действующими предпринимателями, а также теми, кто только хочет попробовать свои силы. Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».



Одна из таких встреч прошла в танцевально-спортивном клубе Романа Васильева. Социальный предприниматель подробно рассказал коллегам, на что был потрачен грант в сумме 492 тысячи рублей и какую пользу приносит его социальный бизнес населению.

В неформальной встрече также приняла участие заместитель начальника отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Наталья Тренькаева и представители Центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» РМ.

«Я был больше спортсменом, когда открывал ИП, чем предпринимателем, но для развития деятельности мне требовался официальный статус», - признался Роман Васильев.

Сейчас в его клубе занимаются танцоры международного класса и мастера спорта России. Тренеры обучают детей трудолюбию и работе в команде, талант вкупе с этими составляющими помогает достичь успеха.

Танцевальный клуб переехал в новое помещение большей площади, что положительно сказалось на комфорте маленьких артистов.

По совету родителей, чьи дети занимаются в танцевальной школе, Роман Васильев обратился в Центр «Мой бизнес», который предоставляет меры господдержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Оперативно собрать необходимые документы помогли тренеры клуба, которые сняли с предпринимателя дополнительную нагрузку, а представители Минэкономики РМ и Центра «Мой бизнес» помогли в оформлении необходимых бумаг.

Роман Васильев успешно прошел обучение по программе «Акселератор социальных проектов», подал заявку на грант от государства и получил почти полмиллиона на его реализацию. Ремонт в клубе удалось сделать благодаря льготному займу, который предоставляется социальным предпринимателям. На полученные средства были отремонтированы раздевалки.

Средства государственного гранта предприниматель также направил на улучшение условий в клубе: оплату аренды, ремонт и закупку оборудования и мебели. Сегодня родители многих воспитанников отмечают, что танцевально-спортивный клуб заметно преобразился, стал уютнее и комфортнее. В планах у предпринимателя расширение штата тренеров и воспитание новых танцевальных талантов.