В Мордовии коронавирус за неделю выявили у 110 человек

Социум

Федеральная сводка по недельной заболеваемости коронавирусной инфекцией предсказуемо неутешительна. В Мордовии зафиксировали рост, правда, не такой значительный как в целом по России - 110 новых случаев за неделю.

При этом, в республике заметно выросло число госпитализаций - в лечебные стационары с ковидом были доставлены 34 пациента.  

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