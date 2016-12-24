В Мордовии коронавирус за неделю выявили у 110 человек

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Федеральная сводка по недельной заболеваемости коронавирусной инфекцией предсказуемо неутешительна. В Мордовии зафиксировали рост, правда, не такой значительный как в целом по России - 110 новых случаев за неделю.
При этом, в республике заметно выросло число госпитализаций - в лечебные стационары с ковидом были доставлены 34 пациента.
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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