Жителей Мордовии приглашают принять участие во Всероссийском налоговом диктанте

10 ноября стартовал II Всероссийский налоговый диктант «Наши налоги – достойное будущее детей». Он будет проходить по 21 ноября.

Принять в нем участие могут все желающие по ссылке - https://www.ranepa.ru/nauka/diktant/.

Все участники получат электронные именные сертификаты. Те, кто покажет высокие результаты, – дипломы. Получившие 100 баллов – возможность бесплатно пройти онлайн-курс от РАНХиГС по налогообложению и увидеть свою фотографию на странице диктанта.

Уже второй год мероприятие является одним из самых масштабных публичных проектов Федеральной налоговой службы и Президентской академии РАНХиГС.

Диктант предоставляет возможность подтвердить полноту и актуальность своих знаний о правах и обязанностях в сфере налогообложения, а также развить интерес к налоговым знаниям и сформировать налоговую культуру.